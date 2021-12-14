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    • Yaşam
    • 14.12.2021 16:35
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    • 14.12.2021 17:22
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    Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı! İşte görenleri dumura uğratan anlar...

    İstanbul Esenyurt’ta sınıf öğretmeni olduğu öne sürülden bir kişi, girdiği kıyafet dükkanında genç kızın cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak 7 dükkan ileride bulunan telefoncuya sattı. Telefonu satarken kimlik fotokopisi bırakan hırsız yakayı ele verirken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. İşte Esenyurt'ta yaşan akıllara durgunluk veren olayın detayları...

    İHA
    Öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı

    Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kıyafet alma bahanesi ile bir dükkana girdi. Kıyafetleri inceleyen şahıs, bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi. Kadının, kıyafetleri gösterdiği anda hırsız, tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan önce birini almaya çalıştı. Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız, elindeki telefonu bırakarak diğer telefonu aldı.

    7 DÜKKAN ÖTEDEKİ TELEFONCUYA SATTI

    Genç kızın cep telefonunu çalarak dükkandan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi. Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL'ye telefonu sattı. Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı. Akşam dükkanı kapatacağı esnada bir kızın işyeri önünde ağladığı fark eden esnaf, kıza neden ağladığını sorunca telefonun çalındığı öğrendi. Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu öğrenince sahibine telefonu iade ederek karakola şikayette bulundu. Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şok oldu. Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın biran önce yakalanmasını istedi.

    RAPOR ALIP OKULA GİTMEDİ

    Polis ekipleri hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri telefonu çalma anları kameralara yansıyan hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı! İşte görenleri dumura uğratan anlar...
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