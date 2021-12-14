Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt'ta bir öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı! İşte görenleri dumura uğratan anlar...

Genç kızın cep telefonunu çalarak dükkandan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi. Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL'ye telefonu sattı. Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı. Akşam dükkanı kapatacağı esnada bir kızın işyeri önünde ağladığı fark eden esnaf, kıza neden ağladığını sorunca telefonun çalındığı öğrendi. Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu öğrenince sahibine telefonu iade ederek karakola şikayette bulundu. Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şok oldu. Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın biran önce yakalanmasını istedi.

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