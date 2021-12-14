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    • Yaşam
    • 14.12.2021 19:55
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    • 14.12.2021 19:56
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    Kastamonu'da acı olay: Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

    Son dakika haberleri... Kastamonu'da Ümit Bektaş isimli vatandaş yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    DHA
    Öldükten 4 ay sonra cesedi evinden çıktı!

    Kastamonu'da Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

    Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    4 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
    İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Kastamonu'da acı olay: Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu
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