Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.12.2021 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 19:05
    ABONE OL

    İstanbul Beykoz'da kazaya karışan araç çekicinin üstünde yandı

    Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kaza sonrası kaldırılan hafif ticari araç, çekici üzerinde alev aldı. Aracın çekici üzerindeyken yandığı anlar, o sırada yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    DHA
    İstanbul Beykoz’da kazaya karışan araç çekicinin üstünde yandı

    Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kaza sonrası kaldırılan hafif ticari araç, çekici üzerinde alev aldı.

    Olay, TEM Otoyolu Kavacık Mevkiinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Köprü yönüne ilerleyen hafif ticari araç, önündeki bir otomobile arkadan çarptı. Yaşanan hasarlı kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    SÜRÜCÜLERİN YARDIMIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Hafif ticari araç, çekici üzerindeyken alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, çevredeki sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

    Aracın çekici üzerindeyken yandığı anlar, o sırada yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Yaşam İstanbul Beykoz'da kazaya karışan araç çekicinin üstünde yandı
        SON DAKİKA