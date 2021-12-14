İstanbul Beykoz’da kazaya karışan araç çekicinin üstünde yandı

Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kaza sonrası kaldırılan hafif ticari araç, çekici üzerinde alev aldı.

Olay, TEM Otoyolu Kavacık Mevkiinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Köprü yönüne ilerleyen hafif ticari araç, önündeki bir otomobile arkadan çarptı. Yaşanan hasarlı kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

SÜRÜCÜLERİN YARDIMIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hafif ticari araç, çekici üzerindeyken alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, çevredeki sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

Aracın çekici üzerindeyken yandığı anlar, o sırada yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.