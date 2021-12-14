İzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.