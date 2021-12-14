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    • Yaşam
    • 14.12.2021 20:54
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    • 14.12.2021 21:28
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    KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları...

    Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    KYK sonuçları açıklandı!

    Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

    180 BİN ÖĞRENCİYE BURS
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı.

    11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi.

    E-DEVLET DETAYI
    Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

        BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ
        Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

        Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

        Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
        Başvuru yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinde yer alan 'öğrenim katkı kredisi ve kurs sorgulama' alanından öğrenebilecek.

        SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
        Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde her ay başında, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılıyor.

        Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

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        Haberler Yaşam KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları...
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