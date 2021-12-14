KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları...

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.
180 BİN ÖĞRENCİYE BURS
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı.
E-DEVLET DETAYI
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.