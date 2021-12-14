İstanbul Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği ekipleri alarma geçirdi





Açıklamada, "Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Daha sonra belediyeye bağlı çevre koruma müdürlüğü tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Bu tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. Belediye 15 gün içerisinde firmadan ızgara, set ve kör kuyu yapımı talep etti. Eğer bu istekler yapılmaz ise kapama cezasının devam edileceği belirtildi .İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN