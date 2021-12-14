4 ilde sahte içki kabusu! Acı haberler peş peşe geldi! Ölü sayısı yükseliyor...

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir'in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan'ın Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan'ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekir'in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu'na, Yazgan'ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova'da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı'nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan'ın Ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.