Bolu'da facianın eşiğinden dönüldü! LPG yüklü tanker otomobille çarpıştı





Kazayı anlatan tanker sürücüsü Hüseyin Sarı, "Bana yeşil yandı. O da geldi vurdu. Yakıt deposuna vursaydı kötü olurdu. Ona da şükrediyorum. Ama ona kırmızı yandığını biliyorum. Bana yeşil yanınca ben yürüdüm" dedi. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Ankara yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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