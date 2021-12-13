Zonguldak'ta sır ölüm! Kendisinden haber alınamayan okul müdürü okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu!

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.