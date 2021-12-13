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    • Yaşam
    • 13.12.2021 12:49
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    • 13.12.2021 12:49
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    Son dakika: Sarıyer'de feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti otomobili biçti: 2 yaralı

    Sarıyer’de kırmızı ışıkta geçen kamyonet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

    Kırmızı ışıkta geçti otomobili biçti: 2 yaralı

    Olay, Sarıyer Kilyos Sarıyer Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen kamyonet yan yoldan gelen 34 VA 3660 plakalı otomobile çarptı.

    Otomobil çarpışma sonucu yola savrularak tabelalara çarparak durabilirdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar sonucu olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Sarıyer'de feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti otomobili biçti: 2 yaralı
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