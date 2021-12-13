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    • Yaşam
    • 13.12.2021 22:50
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    • 13.12.2021 23:43
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    Akıl alır gibi değil! 140. kez intihara kalkıştı

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

    140. kez intihara kalkıştı

    Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de intihara kalkıştı.

    Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.

    İNTİHAR İÇİN ÇATIYA ÇIKTI
    Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.

    2 SAAT SONRA İNDİRİLDİ
    Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Hasan İ.'nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139. kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

        Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.

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