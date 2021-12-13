Akıl alır gibi değil! 140. kez intihara kalkıştı

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de intihara kalkıştı.
Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.
İNTİHAR İÇİN ÇATIYA ÇIKTI
Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.
2 SAAT SONRA İNDİRİLDİ
Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.