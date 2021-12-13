Akıl alır gibi değil! 140. kez intihara kalkıştı

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.