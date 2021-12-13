66 yaşında katil oldu! Eşini tabancayla vurdu

Yaşlı adamın bu ifadeleri ile eve yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Eşini 2 el ateş ederek öldüren ve karakola giderek teslim olan yaşlı adamın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.