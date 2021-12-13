Ailemden topladığım 300 bin lirayı kaybettim! Kripto para dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi

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Kripto para dolandırıcılığı Thodex, Dogecoin Mining, He Coin'den sonra şimdide Bitrota'da yaşandı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun tutuklanırken mağdurlar 'saadet zinciri'ni andıran dolandırıcılığı anlattı.

Dolandırıcılığın boyutunun milyonlarca dolar olduğu belirtilirken mağdurlardan öğretmen Ö.A. 800 bin lirasını kaptırdığını söyledi.

Ö.A. "Maddi durumu kötü olanlara ilk etapta lüks arabalar ve paralar kazandırdılar. Biz de bu paralar ve lüks araçlara inandık ve biz de güzel paralar kazanacağımızı düşündük" dedi.

Ailesinden topladığı 300 bin lirayı Bitrota'da kaybeden N.K. "Hatay'da yaşıyorum. Bitrota adındaki siteye ben de yatırım yaptım. Kimi borç alarak kimi ise evi, arabasını satarak girdi. Şu an bir sürü mağdur var" diye konuştu.

40 bin ailenin mağdur olduğu belirtilirken, dolandırıcılığın boyutunun milyonlarca dolar olduğu iddia edildi.

Bitrota Mağdurları Vekili Avukat Sinan Keskin ise "Bitrota'da sistemde kayıtlı 82 bin mağdur bulunuyor. Toplam zarar miktarı 2 milyar TL'yi buluyor" dedi.