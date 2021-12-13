9 teröristin öldürüldüğü operasyondan özel görüntüler: Lütfen sesi açınız!

Operasyon kapsamında 3 Aralık'ta, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist kıstırılmıştı.
PKK'YA NEFES YOK
Hain teröristlerin karşılık vermesi üzerine Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu şehit olurken, görevli diğer askerlerimiz Celil Mutlu'nun kanını yerde bırakmayarak 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.
"BİZ BIRAKIR MIYIZ SİZİ BURADA"
Valiliğin "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştığı görüntülerde askerlerin, "Çıkın teslim olun. İçeridekiler akıllı olun ya, bırakır mıyız biz burada sizi." sözleri ise dikkat çekti.