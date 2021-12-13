9 teröristin öldürüldüğü operasyondan özel görüntüler: Lütfen sesi açınız!

"BİZ BIRAKIR MIYIZ SİZİ BURADA"

Valiliğin "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştığı görüntülerde askerlerin, "Çıkın teslim olun. İçeridekiler akıllı olun ya, bırakır mıyız biz burada sizi." sözleri ise dikkat çekti.