İETT otobüsü çarptı! Kiralık araç takla attı! İngiltere'den gelen çift hayatının şokunu yaşadı

Çevredekiler polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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