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    • Yaşam
    • 12.12.2021 12:21
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    • 12.12.2021 12:21
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    İETT otobüsü çarptı! Kiralık araç takla attı! İngiltere'den gelen çift hayatının şokunu yaşadı

    İngiltere'den İstanbul'a gelen Türk çift, kiraladıkları aracı teslim etmeye giderken hayatlarının şokunu yaşadı. İETT otobüsünün çarpmasıyla kiraladıkları araç takla atarken, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

    İETT otobüsü çarptı! Kiralık araç takla attı

    İngiltere'de yaşayan Türk çift, Pendik'te kiraladıkları aracı teslim etmeye giderken sağa yanaşınca arkadan çarpan İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

    Kaza, Pendik Ankara Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den Türkiye'ye gelen Türk çift, kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e geldi.

    Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan araç, sinyallerini yakarak yolun sağına yanaşmak istedi. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü önündeki aracı fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Türk çift, yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı.

    Çevredekiler polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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