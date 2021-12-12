Senelerdir böyle bol değildi! Tezgahlar kofana ile doldu taştı





Çocuğuyla balık almaya gelen bir diğer vatandaş ise mevsiminde balık tüketmenin önemli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Kenan abimiz sağ olsun bu konuda tüm İstanbul'a hizmet veriyor. Ben bugüne kadar böyle büyük kofana görmemiştim açıkçası" şeklinde konuştu.

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