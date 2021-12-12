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    • Yaşam
    • 12.12.2021 13:37
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    • 12.12.2021 14:23
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    SON DAKİKA! D-100 Karayolu'nda feci kaza! Kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi

    Son dakika haberine göre D-100 Karayolu'nun Kumburgaz mevkisi Büyükçekmece istikametinde bir TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Feci kaza! Kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi

    Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tır, bariyerleri yıkarak iki yol arasında asılı kaldı.

    D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 NF 8824 plakalı tır, sürücü İbrahim K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyeri de yıkan tırın bir kısmı alt taraftaki yan yola kayarken, diğer kısmı da D-100 kara yolunun kenarında asılı kaldı.

    Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın ardından trafik akışı D-100 kara yolunda yavaşlarken yan yol araç geçişine kapatıldı.

    Ekiplerin, tırı olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! D-100 Karayolu'nda feci kaza! Kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi
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