Dişi kartal! Pilot yarbayı Mesude Küçük, büyük uçuşlara imza atıyor

Türk Hava Kuvvetleri'nde kadın pilotlar, adından söz ettiriyor. Hava Pilot Yarbay Mesude Küçük de 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 211'inci Filo'da görev yapıyor. Pilot Yarbay Küçük, kalkış ağırlığı 15 tona kadar ulaşabilen CASA CN-235 tipi orta menzilli hafif askeri kargo uçağını kullanıyor.







KADINLARA ÇAĞRI!

Küçük, lisede okurken pilot olmaya karar verdiğini belirterek, "Kadın Harbiyelileri ve kokpitten bizleri selamlayan kadın pilotları görünce kendimi onların yerinde hayal ettim. Ve TSK'ya girmeye karar verdim" dedi. Yarbay Mesude Küçük, genç kızlara seslendi: "Bu kokpitteki yeriniz hazır, sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız".







HAKAN TAŞIYAN'A KARACİĞER TAŞIDI

Mesude Küçük, 4 Mart 2021'de sabaha karşı uyurken kendisine görev verildiğini belirterek, "Hemen hazırlandım, doktorlarla Ankara'dan İzmir'e uçtum. Donörden alınan karaciğeri tekrar Ankara'ya geri getirdik. Öğrendim ki o karaciğer herkesin de yakından tanıdığı sanatçı Hakan Taşıyan beyefendiye nakledildi" diyerek bir anısını da anlattı.