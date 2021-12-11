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    • Yaşam
    • 11.12.2021 21:19
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    • 11.12.2021 21:19
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    Zonguldak'ta gençlerin kavgası hastanede bitti!

    Zonguldak’ta akşam saatlerinde kavga eden gençlerden biri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken olaya karışan şüpheliler polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Gençlerin kavgası hastanede bitti!

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavga eden gençlerden biri yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yabancı oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda gençlerden biri yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahale etmesinin ardından taraflar ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan diğer şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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