Zonguldak'ta gençlerin kavgası hastanede bitti!

Zonguldak'ta akşam saatlerinde kavga eden gençlerden biri yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yabancı oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda gençlerden biri yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahale etmesinin ardından taraflar ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan diğer şüpheliler polis merkezine götürüldü.