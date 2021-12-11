Konya'da siber suçlardan yakalanan arkadaşlarını kontrol etmeye gelen kişi gözaltına alınarak tutuklandı





CUMHURİYET SAVCISI TALİMATI VERDİ

18 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden A.Ö'nün, hesabı kullanan kişiler arasında olduğunu belirttiği, Mersin'den duruşmanın akıbetini öğrenmek için geldiği değerlendirilen Ö.Ç. dosya Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adliyede gözaltına alındı.



"BEN HAYALETİM, BENİ SİZİN DEVLETİNİZ BULAMAZ"

Ö.Ç, kullandığı telefonun şifresini vermemekte ısrar ederken, olayın mağduru şüphelinin WhatsApp görüşmesi esnasında "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz" diye belirten kişinin olabileceğini beyan etti. Şüpheli Ö.Ç, jandarmada, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmezken, telefon şifresini vermemekte ısrar etmesinden, delilleri karartma ihtimali olduğundan şüphelenilerek tutuklandı. Şahsın tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

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