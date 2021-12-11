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    • Yaşam
    • 11.12.2021 19:32
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    • 11.12.2021 20:20
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    Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri...Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. İşte koronavirüs tablosu...

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    AŞI SONUÇLARI ORTADA
    Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
            Asgari ücrette son dakika gelişmesi!
            Haberler Yaşam Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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