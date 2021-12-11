Kadıköy’de feci kaza! Özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Özel bir firmadan kiralanan otomobil, kazada hurdaya dönerken otomobil sürücüsü ise yapılan alkol testinde 0,60 promil alkollü çıktı. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi. Ruhsat sahibine ise 2 bin 968 lira para cezası uygulandı.