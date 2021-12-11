Kadıköy’de feci kaza! Özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı

Kaza, saat 06.40 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkii yan yolda meydana geldi. Ersin Damar, 34 EOA 729 plakalı otomobiliyle iddiaya göre aşırı süratli ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, Kadıköy-Ferhatpaşa arası sefer yapan 19T özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken araç motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Kazanın ardından otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle otomobilde çıkan yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye sağlık ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan otomobil ise itfaiye erlerinin çalışmalarıyla söndürüldü.