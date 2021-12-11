7 aylık hamile Semra Aysal'ın korkunç ölümünde sigortacıdan davanın seyrini değiştirecek ifade: İmzayı eşi attı!

DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADE

Ertaş mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, "Biz banka kaynaklı sigortacıyız. Bankanın bize yönlendirdiği kişilere bireysel hayat sigortası yaparız. Hakan Aysal bankamıza yalnız gelmişti. Bankanın tanıdığı bir kişi olması sebebi ve bankanın da onayı ile hem eşine hem de kendisine hayat sigortası yaptık. Eşinin neden sigorta yaptırmak için gelmediğini bilmiyorum. Portföyümüzdeki bir müşteri olduğu için inisiyatifimizi kullanarak eşi o anda bulunmasa dahi hayat sigortası yaptım. Eşine ait olan imzaları da Hakan Aysal attı" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.