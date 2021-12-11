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    • Yaşam
    • 11.12.2021 09:11
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    • 11.12.2021 09:11
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    7 aylık hamile Semra Aysal'ın korkunç ölümünde sigortacıdan davanın seyrini değiştirecek ifade: İmzayı eşi attı!

    Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Hakan Aysal'ın, sigortadan para alabilmek için hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada dinlenen tanık, Hakan Aysal'ın sigorta poliçesini eşinin yerine imzaladığını anlattı.

    Firari sigortacıdan davanın seyrini değiştirecek ifade!
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    İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

    Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

    6 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ
    Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

    "DURUŞMAYA GELEMEYECEĞİM" DEMİŞTİ
    Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, telefonla ulaşılan Rabia Ertaş, 'Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim' diye yanıt vermişti.

        SON DURUŞMAYA KATILDI
        Önceki gün Fethiye'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Aysal sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aylardır duruşmaya gelmeyen ve Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde yaşadığı anlaşılan sigortacı Rabia Ertaş da duruşmada hazır bulundu.

        DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADE
        Ertaş mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, "Biz banka kaynaklı sigortacıyız. Bankanın bize yönlendirdiği kişilere bireysel hayat sigortası yaparız. Hakan Aysal bankamıza yalnız gelmişti. Bankanın tanıdığı bir kişi olması sebebi ve bankanın da onayı ile hem eşine hem de kendisine hayat sigortası yaptık. Eşinin neden sigorta yaptırmak için gelmediğini bilmiyorum. Portföyümüzdeki bir müşteri olduğu için inisiyatifimizi kullanarak eşi o anda bulunmasa dahi hayat sigortası yaptım. Eşine ait olan imzaları da Hakan Aysal attı" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


        Acılı ağabey Naim Yolcu, "Aylardır mahkemeye gelmeyen tanık haberin ardından geldi. Sigortacı kız davanın seyrini değiştirecek ifade verdi" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam 7 aylık hamile Semra Aysal'ın korkunç ölümünde sigortacıdan davanın seyrini değiştirecek ifade: İmzayı eşi attı!
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