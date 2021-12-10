Fatih'te şüpheli son: Üniversite öğrencisi doğum gününde evinde ölü bulundu!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.
İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde arkadaşları evden ayrılırken Ahmedenov evde tek başına kaldı.
TELEFONUNU AÇMADI, ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ
Dün akşam saatlerinde Ahmedenov'u arayan arkadaşları, telefon açılmayınca durumdan şüphelenerek evine geldi. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca polise haber verildi.