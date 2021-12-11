Antalya'da çekilen Hollywood yapımı Operation Fortune filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Operation Fortune' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1,8 milyar liraya inşa edilen ve dev film platosuna dönüştürülen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da film setine süpriz ziyaretinde, Jason Statham'ın yanı sıra yönetmen Guy Ritchie ve film ekibi ile bir araya geldi. Filmin, kentin tarihi semti Kaleiçi'nde yapılan çekimleri için esnafa, 2 ile 5 bin lira arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde istediği gibi iş yapamayan esnafın da yüzünü güldürdü. Kent merkezindeki çekimlerde canlandırılan aksiyon sahneleri, bölgede yaşayanları ise heyecanlandırdı.