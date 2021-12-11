Müşteri döven telefoncu konuştu: Küfürlü konuştu, bugün olsa yine yaparım

"Yalan yok. Elindeki telefona tekme attım. Vurdum. Bugün olsa bir daha yaparım. Çünkü, o gün burada benim eşim, çalışanlar ve müşteriler vardı. Olay öncesinde beni tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Kayıttan önce küfretmesi mi? Telefonla kayıt alması mı? Müşterilerimin yanında 'dolandırıcı firma' gibi kelimeler kullanması mı? Ben yaptığımdan pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım. Tamamen tahrik etti. Bu kişinin ruh sağlığı da yerinde değil."

"PARASINI İADE ETTİK"

Telefon tamiriyle ilgili de bilgi veren Ferhat Eren, "Bu kişi, Temmuz ayında şarj soketi değişimi için geldi. Yaptık ve ücretini aldık. Tamirden 20 gün sonra bu kişi yazılım sorunundan dolayı yine bize geldi. Soketle alakasız bir durumdu. O sorunu da çözdük. Bir gün sonra yine aynı sorunla geldi. Yine yaptım. Bir kez daha aradığında 'gel paranı iade edeyim, bu telefonun ana kartında kronik bir sıkıntı var tamir olmaz' dedim. O da gelip ücretini aldı. O günden sonra davalar açmaya başladı" diye konuştu.