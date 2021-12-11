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    • Yaşam
    • 11.12.2021 14:26
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    • 11.12.2021 14:26
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    Son dakika: Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Gaziantep'te jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindenki aramalarda; 58 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 obje, 75 gram metamfetamin, 102 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Kaçakçılardan neler çıktı neler

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı gerçekleştiren 43 kişinin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu adresleri de saptanan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.



    Şüphelilerin adreslerindenki aramalarda; 58 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 obje, 75 gram metamfetamin, 102 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tarihi eser ve uyuşturucu maddelere el koyulurken, 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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