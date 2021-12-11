Alkolik adam maaşı için karısını öldürdü! (Yaşam haberleri)

Antalya'da yaşayan Talat Yılmaz (64), önceki gece tartıştığı, 2 çocuğunun annesi emekli öğretmen eşi Gülsenem Yılmaz'ı (63) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Yılmaz, yakınlarını arayıp, "Gülsenem'i öldürdüm" dedi. Çftin oğlu Kayhan Yılmaz ise "Babam alkolik ve psikopattı. Annem her maaşını aldığında, parasını almak için döverdi Annemi yine para almak için öldürmüş" ifadelerini kullandı.

YATIRIM VURGUNU

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ülkemize gelen yabancı uyruklu turistlere "Yatırım" vaadi ile bankalardan yüklü miktarlarda kredi çektiren çeteye dün operasyon düzenlendi. Çetenin 11 üyesi Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Polisleri tarafından Muğla ve İzmir'de yakalandı. Çetenin, yabancılardan 32 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Emir SOMER

ENGELSİZ HEYECAN!

Iğdır'da merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde oturan Ayşe- Cemal Arman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan doğuştan bedensel engelli Muhammed Arman, iki ayağı olmayan bir dağcının Himalayalardaki 8 bin 163 metre yüksekliğindeki Manaslu Dağı'na tırmandığı belgeseli izledikten sonra dağcılığa merak saldı. 14 yaşındaki Muhammed Arman, dağcılarla birlikte önceki gün 2 bin 450 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı ve "En heyecanlı günüm. Ağrı Dağı yeni hedegim" dedi.

HAK YEĞEN

Kırklareli'nde yaşayan Şükran Kösedağ, eşi vefat edince Ankara'ya yerleşme kararı aldı. 2016'da yeğeni E.T'ye "Bana ev al" diyerek 129 bin lira yolladı. Ancak yeğeni evin tapusunu kendi üzerine yaptı! Bunun üzerine talihsiz kadın tapu iptal ve tescil davası açtı. E.T ise mahkemede "Teyzem parayı borcu için gönderdi" savunması yaptı. Mahkeme heyeti, söz konusu ödemeye ilişkin banka dekontunun 'açıklama' bölümünün boş olduğu ve davacının iddiasını ispat edemeyeceğini açıkladı. Karara itiraz eden Köseoğlu "Öz ablam ve öz yeğenime güvendiğim için dekonta bir şey yazmadım" diyerek dert yandı.

CANSIN BUKET

İzmit'te yaşayan Buket Demirkol, 3 yıl içinde 2 defa kök hücre bağışı yaptı. 2 lösemili çocuğu hayata bağladı. "Doğumdan 5 gün sonra 3 tüp kan vererek bağış yaptım. Benim bir kızım var ama şu an 3 kızım var. 1 tanesini ben doğurdum. Diğer 2 tanesini yaşattım" diyerek herkesi duygulandırdı.

PSİKOLOJİK TEST

İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi, kedilerin 'psikopatlık' durumunu araştırdı! Bunun için CAT-Tri+ adı verilen test yaptı. Öyle ki testte "Kedim avını hemen öldürmek yerine eziyet ediyor", "Kedim aniden yüksek sesler çıkarıyor" ve "Kedim bir anda aşırı hızlanıyor" gibi ifadeler yer aldı. 2 bin kişinin katıldığı araştırmada kedilerde düşmanlık hissinin fazla olduğu ortaya çıktı!

GİZEM ÇÖZÜLDÜ

İstanbul'da Gizem Erdoğan, nişanlısı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı öldürdü. Mahkemede gözyaşı döktü: Bana tecavüz etti. Dövdü. Bıçak çekti. Kendimi korudum. Şu an özgür değilim ama dayak yemiyorum, yaşıyorum.

VURGUN COİN

Thodex'ten sonra şimdi de Smart Trade Coin bombası patladı. Dolandırıcılar 2 milyar dolarla kaçtı. Mağdurlar dava açtı. Kimi "Eşim kendini astı" diye ağladı, kimi de 5 dairesini sattığını açıkladı.

DOKTORU DÖVDÜ

Samsun'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giden U.İ., muayane sırasında diş hekimi Özlem Daracı Taşçı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İ., Taşçı'yı darbederek hastaneden kaçtı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan polisler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

BİR KİŞİYE 243 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 243 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 142'şer lira, 8 bilenler 282'şer lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.