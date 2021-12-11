14 yaşında evlenip hamile kaldı! Eşi tarafından kaçırılan talihsiz kız, dün kurtarıldı

Adana'da dünyaya gelen Ü.E., 2 yıl önce henüz 14 yaşındayken, Tamercan Yiğit (21) ile 'dini nikah' ile evlendi. 'Çocuk gelin', bir yıl sonra da anne oldu. Şiddet gördü. Ancak eşinden şiddet görüyordu. Kocasını terk edip, annesi Songül Kötü'nün yanına sığındı. Ancak genç kadın, bu kez de annesiyle sorunlar yaşayınca; bebeğini de bırakıp evden kaçmaya başladı.

Her defasında annesinin evine geri dönen Ü.E., son olarak 30 Kasım'da yine kayıplara karıştı. Bunun üzerine polise başvuran annesi kızının kaçırıldığı ihbarında bulundu. Polisin, 7 Aralık'ta gözaltına aldığı Tamercan Yiğit, eşi Ü.E.'nin Kozan'da bir arkadaşının yanında olduğunu söyleyip, adresini verdi. Adrese giden polis, Hacı İsmail Karaca'yı (40) gözaltına aldı.

Kaçırılmadığını ve kendi isteğiyle evden ayrıldığını söyleyen Ü. E. ise annesinin yanına geri dönmek istemedi. 'Hırsızlık' suçundan aranan ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Tamercan Yiğit ile Hacı İsmail Karaca, ifadelerinin ardından serbest kaldı. Ü.E.'de devlet korumasına alınıp, 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Ziya RAMOĞLU