Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gerçek babasına ulaşmak için her türlü zorlukla mücadele etti

    Mühendis Hakan Yılmaz, 11 yıl önce annesinden biyolojik babasını öğrendi. Dava açınca, kardeşi tehdit etti. Pes etmeyen 55 yaşındaki Yılmaz, yine dava açtı ve mahkemeden “DNA için babasının mezarı açılsın” kararını aldırdı.

    Asla yılmaz!

    Bursa'da Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi.

    Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Şimdi eğer DNA sonrası babasının ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz olduğu kanıtlanırsa, ciddi bir servete sahip olacak. Hakan Yılmaz, "Amacım; çocuklarımın dedesi kim, bunu öğrenmeleri. Manevi olarak da rahatlamam lazım. Para artık ikinci planda geliyor. Miras alsam da hayır hasenat işleriyle uğraşacağım" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ekonomi üzerinden sokak çağrısı! Başrolde FETÖ...
    Haberler Yaşam Gerçek babasına ulaşmak için her türlü zorlukla mücadele etti
        SON DAKİKA