Gerçek babasına ulaşmak için her türlü zorlukla mücadele etti

Bursa'da Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi.

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Şimdi eğer DNA sonrası babasının ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz olduğu kanıtlanırsa, ciddi bir servete sahip olacak. Hakan Yılmaz, "Amacım; çocuklarımın dedesi kim, bunu öğrenmeleri. Manevi olarak da rahatlamam lazım. Para artık ikinci planda geliyor. Miras alsam da hayır hasenat işleriyle uğraşacağım" dedi.