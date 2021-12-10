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    • Yaşam
    • 10.12.2021 09:20
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    • 10.12.2021 09:20
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    İstanbul'da gasp girişimi! Polis her yerde onları arıyor

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir markete giren iki kişi gasp girişiminde bulundu. Para vermemek için direnen kasiyeri bıçakla yaralayan gaspçılar olay yerinden kaçtı.

    Avcılar’da korku dolu anlar! Polis her yerde onları arıyor

    Avcılar'da akşam saatlerinde bir markete gasp girişiminde bulunan maskeli bıçaklı iki şahıs, kendilerine para vermemek için direnen kadın kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtı.

    Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete gelen maskeli bıçaklı 2 kişi, kadın kasiyerden para istedi.

    Bıçaklı soyguncular marketi savaş alanına çevirdiler

    Kendisine direnen kadın kasiyeri darp eden şüpheliler sesleri duyup gelen diğer 2 market çalışanını da ellerindeki bıçakla tehdit etti. Diğer çalışanların geldiğini gören zanlılar daha sonra herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı.

    Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
        Yaşanan anlar ise market içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gaspçıların kadın çalışanı darp etmesi ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

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