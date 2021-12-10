Kendisini otobüse almayan şoför işini kaybetti! Geri alınmasını istedi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş kıyafetleriyle bindiği otobüste şoför Sait Demir (62) tarafından koltuğa oturmasına izin verilmeyen fayans ustası Hasan Duman (38) ile makamında bir araya geldi.

Duman, Başkan Aras'tan, Demir'in iptal edilen şoför kartının geri verilmesini istedi. İyi yürekli Duman, "Eğer benimle yaşadığı tartışma nedeniyle işinden olduysa kendisinden de belediye yetkililerimizden de özür dilerim. Lütfen bu arkadaşın iptal edilen şoför kartını yeniden çıkarıp, işine dönmesi sağlansın. İşsiz kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim" dedi.

Sait Demir ise "Kimse benden nefret etmesin. Çünkü ben sadece ekmek tekneme sahip çıktım" diyerek kendisini savundu. Bodrum halkı adına Duman'dan özür dileyen Başkan Aras, mütevazılığı için de teşekkür etti.