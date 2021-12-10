Katledilen Sezen Ünlü'nün babasından yürek yakan sözler! ‘Kızımla birlikte ben de öldüm’





Baba Serdar Ünlü, "Kızımla birlikte ben de öldüm" dedi. SABAH'a konuşan baba Ünlü, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Duruşmada kızımın katilini karşımda görünce kendimi zor tuttum. Hakim uyardı. Katilin suratına tükürmek istedim. Duruşmada tanıklar o anı anlatırken, 'Sezen korkudan bayıldı sandık. Öldüğünü sonradan fark ettik' dediler. O anlar gözümde canlandı. Daha çok üzüldüm. Kızım 18 yaşında bile değildi. Bu çocuğun cinsel istismarıdır. Kızımla birlikte ben de öldüm. Kızım zaman zaman rüyama giriyor. O zaman daha çok özlüyorum. En son duruşmadan önce yine rüyamda gördüm. Yanıma gelip kulağıma beni çok sevdiğini ve özlediğini fısıldadı. Ben de ona katilin en ağır cezaya çarptırılması için elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.