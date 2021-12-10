Katledilen Sezen Ünlü'nün babasından yürek yakan sözler! ‘Kızımla birlikte ben de öldüm’

İzmir'de, 17 yaşındaki Sezen Ünlü, dini nikâhla birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Baba Serdar Ünlü, "Kızımla birlikte ben de öldüm" dedi. SABAH'a konuşan baba Ünlü, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Duruşmada kızımın katilini karşımda görünce kendimi zor tuttum. Hakim uyardı. Katilin suratına tükürmek istedim. Duruşmada tanıklar o anı anlatırken, 'Sezen korkudan bayıldı sandık. Öldüğünü sonradan fark ettik' dediler. O anlar gözümde canlandı. Daha çok üzüldüm. Kızım 18 yaşında bile değildi. Bu çocuğun cinsel istismarıdır. Kızımla birlikte ben de öldüm. Kızım zaman zaman rüyama giriyor. O zaman daha çok özlüyorum. En son duruşmadan önce yine rüyamda gördüm. Yanıma gelip kulağıma beni çok sevdiğini ve özlediğini fısıldadı. Ben de ona katilin en ağır cezaya çarptırılması için elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.
'ACIM DİNMİYOR, ARTIYOR'
Baba Ünlü, şöyle devam etti: "Zaman her şeyin ilacı ama zaman geçtikçe acım dinmiyor. Aksine artıyor. Daha da kötü oluyorum. Kızımın katili ömür boyu hapiste kalsa da acım hiçbir zaman dinmeyecek. Benim canımdan bir parça gitti. Sağlığımı kaybettim. Psikolojim bozuldu. Geceleri, ilaç almadan uyuyamıyorum. İlaç aldığımda ise işyerinde uyukluyorum. Kızıma 2 yaşından itibaren, 15 yıl boyunca hem annelik hem de babalık yaptım. El bebek gül bebek büyütüp bu yaşa getirdiğim kızımı, bir katil elimden aldı. Acımı tarif edemiyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor. Bazen durduk yere ağlıyorum. Ağlarken kalbime adeta bıçak saplıyorlar. Yüreğim sızlıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin."