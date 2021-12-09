Aydın Kuşadası'nda feci olay! Sığındıkları evde ısınmak için ateş yakan 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.
Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakile evde meydana geldi. Gece saat 02:00 sıralarında mahalledeki terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.
Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti.