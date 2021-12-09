Aydın Kuşadası'nda feci olay! Sığındıkları evde ısınmak için ateş yakan 2 kişi yanarak hayatını kaybetti





Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.