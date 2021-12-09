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    • Yaşam
    • 10.12.2021 07:01
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    • 10.12.2021 07:01
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    Aydın Kuşadası'nda feci olay! Sığındıkları evde ısınmak için ateş yakan 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

    Aydın Kuşadası'nda gece sığınmak amacıyla girdikleri metruk evde, ateş yakan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Mahallede duman ve yanık kokusunun yayılması üzerine facia olay ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları...

    İHA
    Kuşadası’nda facia olay!

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.



    Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakile evde meydana geldi. Gece saat 02:00 sıralarında mahalledeki terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.



    Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti.



        Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.



        UYKUDA YAKALANDILAR
        Yangının sokakta yaşadığı öğrenilen Fazmiye B. isimli 56 yaşındaki kadın ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adamın sığındıkları metruk binada ısınmak için yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.Yangına uykuda yakalanan iki şahsın da kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları için yanarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.



        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
        Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.
        Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.

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