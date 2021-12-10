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    • Yaşam
    • 10.12.2021 22:24
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    • 10.12.2021 23:09
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    İstanbul'da fırtına! Bir anda bastırdı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da Anadolu yakasında fırtına etkili oldu. akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 Karayolu'nda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kadıköy'de ise motokuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. İşte o anlar...

    İstanbul’da fırtına!

    İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

    ARACIN ÜZERİNE DİREK DEVRİLDİ
    Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



    Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi.



    Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe'deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu daha da arttı.

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