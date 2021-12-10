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    • Yaşam
    • 10.12.2021 23:17
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    • 10.12.2021 23:17
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    Kaymakamlık binasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakaret eden zanlı gözaltına alındı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yere atarak hakaretler eden zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Başkan Erdoğan’a hakaret eden zanlı gözaltında!
    Olay, Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi.

    İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.



    Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Kaymakamlık binasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakaret eden zanlı gözaltına alındı
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