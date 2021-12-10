13 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca salı ve perşembe günlerine dikkat çekilen raporda 13 şehir için de kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte habere ilişn tüm detaylar ve yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi pazar (11 Aralık-12 Aralık 2021) dahil olmak üzere yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu duyurdu.
Hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji, 13 kent için kar yağışı uyarısında bulundu.
Kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde:
14 Aralık Salı: Kütahya, Yozgat, Sivas, Bayburt, Muş
15 Aralık Çarşamba: Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli
Pazartesi günü ise; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
3 İLE TURUNCU, 22 İLE SARI UYARI
Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.