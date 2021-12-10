13 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

3 İLE TURUNCU, 22 İLE SARI UYARI

Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.