Tarihi Macar Camii’nde utandıran görüntü! 40 gün süren çalışmayla temizlendi





Yapının girişi, kuzey cephede bulunan dikdörtgen biçimli kapı açıklığından sağlanırken, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer adet, batı cephenin ortasında ise bir adet dikdörtgen biçimli pencere yer alıyor. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin sivrilen kubbesi, malzeme- teknik biçimi, mihrabın alçak ve sade yapılması gibi özellikler göz önüne alındığında, 13-15'inci yüzyıl mescitleri ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.