Tarihi Macar Camii’nde utandıran görüntü! 40 gün süren çalışmayla temizlendi

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki 13'üncü yüzyıl ile 15'inci yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Macar Camii'nin duvarlarına yazılan argo ve olumsuz ifadeler içeren yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı. Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik ekip kuruldu.
Uzman ekip, caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlere, kimliği belirsiz kişilerce yazılan argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve olumsuz unsur içeren yazıları, 40 günlük çalışma ile temizledi.
Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, yazıların temizliği sırasında, tarihi süslemelere zarar vermeyecek şekilde, kimyasal içermeyen, doğal yöntemler kullanıldığını, çok titiz bir temizlik süreci yaşandığını anlattı. Caminin, özel mülkiyette olduğunu da belirten Karabayram, Antalya Valiliği ve Serik Belediyesi tarafından cami arazisinin kamulaştırılması için işlemlerin başlatıldığını kaydetti.