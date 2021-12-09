Dolandırıcılıktan yakalandı katil çıktı! İstanbul'da susturuculu cinayet: Gerçek parmak izi incelemesinde ortaya çıktı

Televizyon programına katılan Murat Subaşıgüller ise dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek paraları ödeyeceğini söyledi ancak bu vaadi de gerçekleşmedi. Subaşıgüller'in dolandırdıkları arasında emlak ofisinde çaycılık yapan T.T. de vardı ve ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira vermişti. Esenyurt Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uzun çalışmanın ardından Murat Subaşıgüller'i gizlendiği Esenyurt'taki evde gözaltına aldı.