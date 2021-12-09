Dolandırıcılıktan yakalandı katil çıktı! İstanbul'da susturuculu cinayet: Gerçek parmak izi incelemesinde ortaya çıktı

Esenyurt'ta meydana gelen olayda iddiaya göre emlak ofisi açan, Murat Subaşıgüller ev hayali kuranlarla bağlantılar kurdu. Birçok kişiye umut verip ev sahibi yapma vaadiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı. Mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulunurken bir yandan da bir televizyon programlarına çıkarak yakalanması için yardım istedi.
Televizyon programına katılan Murat Subaşıgüller ise dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek paraları ödeyeceğini söyledi ancak bu vaadi de gerçekleşmedi. Subaşıgüller'in dolandırdıkları arasında emlak ofisinde çaycılık yapan T.T. de vardı ve ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira vermişti. Esenyurt Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uzun çalışmanın ardından Murat Subaşıgüller'i gizlendiği Esenyurt'taki evde gözaltına aldı.
CİNAYET BÜRODA ARIYORDU
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili bir süredir Murat Subaşıgüller'i arıyordu. İddiaya göre 11 Kasım günü 70 yaşındaki Mustafa Akyol'a ulaşamayan yakınları polise haber vermiş çilingir yardımı ile girilen evde Akyol'un cesedi bulunmuştu. İlk olarak kalp krizi zannedilen olayda şahsın susturuculu silah ile öldürüldüğü tespit edilmişti.