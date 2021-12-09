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    • Yaşam
    • 09.12.2021 11:42
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    • 09.12.2021 11:42
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    Dolandırıcılıktan yakalandı katil çıktı! İstanbul'da susturuculu cinayet: Gerçek parmak izi incelemesinde ortaya çıktı

    İstanbul’da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Birçok kişiyi ev sahibi yapma vaadi vererek dolandırdığı ve 2 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Murat Subaşıgüller’in parmak izi incelemesinde geçtiğimiz ay Esenyurt’ta evinde öldürülen Mustafa Akyol’un katili olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Mustafa Akyol’u 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası öldürdüğü ve olayda susturuculu silah kullandığı tespit edildi.

    Susturuculu cinayet parmak iziyle ortaya çıktı

    Esenyurt'ta meydana gelen olayda iddiaya göre emlak ofisi açan, Murat Subaşıgüller ev hayali kuranlarla bağlantılar kurdu. Birçok kişiye umut verip ev sahibi yapma vaadiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı. Mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulunurken bir yandan da bir televizyon programlarına çıkarak yakalanması için yardım istedi.

    Susturuculu cinayet parmak iziyle ortaya çıktı

    Televizyon programına katılan Murat Subaşıgüller ise dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek paraları ödeyeceğini söyledi ancak bu vaadi de gerçekleşmedi. Subaşıgüller'in dolandırdıkları arasında emlak ofisinde çaycılık yapan T.T. de vardı ve ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira vermişti. Esenyurt Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uzun çalışmanın ardından Murat Subaşıgüller'i gizlendiği Esenyurt'taki evde gözaltına aldı.



    CİNAYET BÜRODA ARIYORDU
    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili bir süredir Murat Subaşıgüller'i arıyordu. İddiaya göre 11 Kasım günü 70 yaşındaki Mustafa Akyol'a ulaşamayan yakınları polise haber vermiş çilingir yardımı ile girilen evde Akyol'un cesedi bulunmuştu. İlk olarak kalp krizi zannedilen olayda şahsın susturuculu silah ile öldürüldüğü tespit edilmişti.



        EVİNE GİRİP ÖLDÜRMÜŞ
        Yapılan çalışmalarda şüpheli bir kişinin eve girip Akyol'u öldürdüğü tespit edildi. Ve şüpheli şahsın parmak izi evin çeşitli yerlerinde bulunmuştu. Parmak izi eşleşen şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındığı öğrenilince hemen devreye girildi ve Asayiş Şube Cinayet Büroya getirildi.

        Emniyetteki sorgusunun ardından, 'cinayet' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Murat Subaşıgüller tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        SUSUTUCU İLE ATEŞ ETMİŞ
        Şüphelinin Mustafa Akyol'u 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası öldürdüğü ve olayda susturuculu silah kullandığı tespit edildi.

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