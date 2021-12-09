9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021! Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu?

9 Aralık zamlı sigara fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dün Philip Morris, JTI grunu sigara markalarına zam haberi duyurulmuştu. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı da merak edilip araştırılıyor. Peki, Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? işte 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!