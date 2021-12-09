Şoför, kıyafetleri kirli olan işçiyi almadı! Tepki yağdı (Güncel haberler)

Evine gitmek için otobüse binen işçi, şoförün kendisini tepki göstermesiyle şaşkına döndü. İş kıyafetinin kirli olduğunu söyleyen şoför, işçiyi araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine "Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben" diyen işçiye, olayı görüntüleyen kadın yolcu destek oldu. "Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, kadın yolcu "Bence oturabilir beyfendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyfendi işçi, oturmak zorunda" diyerek tepki gösterdi. Tepki çeken olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, durumu şoförün bağlı olduğu kooperatife bildirdi. Şoför de işten çıkartıldı.

ELMAS BULAN ŞANSLI ÇİFTÇİ

Hindistan'ın elmas madenleriyle ünlü Panna'da yine bir çiftçi zengin oldu. Mulayam Singh adlı çiftçinin bulduğu mücevherin değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi (900 bin TL) olduğu açıklandı. Panna'da geçen yıl da bir çiftçi daha elmas bulup zengin olmuştu.

APPLE'DAN ÇILGIN İMZA

The Information tarafından yayınlanan rapora göre, Apple CEO'su Tim Cook, Çinli yetkililerle 275 milyar dolar değerinde gizli bir anlaşmaya imza attı. Belgelere göre Cook bu para ile, 2016'da Apple Pay, iCloud ve App Store'a yönelik kısıtlamalara karşı Çinli yetkililere lobi yaptı.

SAPIK ÇIPLAK

ABD'li sapık Jeffrey Epstein'ın sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı. Hapishanede intihar ettiği açıklanan Epstein'ın Palm Beach'te bulunan ve sapık aktivitelerinin çoğunu gerçekleştirdiği evine baskın yapıldığı, yüzlerce çıplak fotoğraf, belge, videoya el konulduğu anlaşıldı. FBI, 'Günah Evi'nden topladığı delilleri, mahkemeye sundu. Çıplak fotoğraflar arasında Maxwell'in görüntülerinin de olduğu görüldü. Çok sayıda ünlünün de videolarının olduğu iddia edildi. Ayrıca evde bulunan masaj masası da mahkemeye getirildi. Sanık Maxwell, kendi çıplak görüntüleri ve evde ele geçen suç aletleriyle ilgili suskun kaldı.