Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücünün polis ekipleriyle hayrete düşüren diyaloğu





Ardından yaşanan intihar olaylarını da kesilen trafik cezalarının yüzünden olduğunu ifade eden alkollü sürücü, "Hepsi yukarıdan atlıyor işte. Sizin ayağınıza yukarıdan atlıyor. Bu nedir ya, beni yolda giderken durduruyor" dedi. Olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülmek üzere polis aracına götürülen sürücü burada da polis memurunun üzerini aramak istemesi üzerine, "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem etti.

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