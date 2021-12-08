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    • Yaşam
    • 08.12.2021 23:24
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    • 08.12.2021 23:24
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    Manisa ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ/PYD operasyonu! 5 kişi göz altına alındı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa ve İzmir'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İHA
    Manisa ve İzmir’de FETÖ/PYD operasyonu
    Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

    Manisa'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içinde faaliyet yürüten, örgütün kripto haberleşme sistemi olan ByLock kullanan 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yakalanması için Manisa ve İzmir'de bu sabah 06.30'da şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
    Yapılan eş zamanlı operasyonla Ö.S., A.K., E.K.Ş., H.K. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç ve suç unsuru olabileceği düşünülen dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Manisa ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ/PYD operasyonu! 5 kişi göz altına alındı
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