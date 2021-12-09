Köpek eğitmeni Cihan Akın'ın bir anlık dalgınlığı çocuğunun hayatına mal oluyordu! Mucizeyi ise köpeği Mocha başardı

Köpek eğitmeni Cihan Akın'ın 3,5 yaşındaki oğlu Ata, ölümden yaşama uzanan göz yaşartan talihsiz bir olayın ortasında kaldı. 18 Temmuz'da İzmir Çeşme'deki bir villada bir ailenin 4 köpeğine itaat eğitimini tamamlayan Cihan Akın, dönüş hazırlığı yaparken oğlunu bulamadı.

Ata dakikalar sonra villa havuzun dibinde bulundu. Aynı zamanda nefes eğitmeni olan Cihan Akın, "Ondan sonrası film gibi. Simsiyah oldu dünyam" dedi. Hemen oğluna ilk müdahaleyi yaptı, evladını 7'inci dakikada hayata döndürdü.

MOCHA TERAPİ YAPIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun 7 günlük tedavisi boyunca en büyük destekçisi, babasının başhekimden özel izinle apar topar İstanbul'dan getirttiği köpeği Mocha oldu. Hastane bahçesinde terapi köpeği Mocha, Ata'nın bir an olsun yanından ayrılmadı. Cihan Akın, "Terapi köpekleri, çocuklara ve insanlara kendini mutlu, sıcak ve güçlü hissetmesini sağlıyor. Fiziksel olarak ve bağışıklık olarak daha güçlü oluyor. Ata, şu anda köpeğiyle terapisini sürdürüyor. Psikolojik olarak çok güçlü. Allah bana evladımı bağışladı" dedi. Erdoğan YAPIK