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    • Yaşam
    • 09.12.2021 11:57
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    • 09.12.2021 11:58
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    Tekirdağ'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerine cami adabı eğitimi verildi

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine cami adabı eğitimi verildi. Öğrenciler caminin bölümlerini, cami görevlilerini ve caminin işlevini tanıyıp camide nasıl davranılması gerektiğini öğrendi. Haberin detayları...

    İHA
    İmam hatip öğrencilerine cami adabı eğitimi

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hanife Kaya ve Meslek Dersleri Öğretmeni Bayram Karagöz öncülüğünde Kebir Camii'ne ziyarette bulunan öğrencilere İmam Hatip Yusuf Acar tarafından caminin bölümleri ve cami adabı konusunda bilgiler verildi.

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hanife Kaya, belli bir plan dahilinde öğrencilerin cami ortamını görmelerini sağladıklarını belirterek, "Camiyi tanıyalım konusunu yerinde işlemek amacıyla bu ziyareti yaptık. Öğrencilerimiz bu sayede caminin bölümlerini, cami görevlilerini, caminin işlevini tanımış ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş oldu" dedi.

    Ziyaretten sonra öğrencilere Kebir Camii İmam Hatibi Yusuf Acar tarafından ikramda bulunuldu.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerine cami adabı eğitimi verildi
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