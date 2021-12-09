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    Diyarbakır'da kaybolan ve aranılan Kübra Ekin hakkında şok iddia! Kübra cinayetten aranıyor

    Diyarbakır'da arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. 25 gündür kayıp olan Kübra Ekin'in Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinden şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı.

    Kübra cinayetten aranıyor

    Diyarbakır'da arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi.

    25 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in ise cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Yapılan araştırmada Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani'de olduğu tespit edildi.

    En son Hazro civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da kaybolan ve aranılan Kübra Ekin hakkında şok iddia! Kübra cinayetten aranıyor
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