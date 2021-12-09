Markete giren maskeli hırsızlar kasiyeri rehin aldı





"MARKET ÇALIŞANLARINI ESİR TUTTULAR. KASİYERİ BIÇAKLADILAR"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, "3 kişi bıçakla içeri girmişler. Siyah maskeli ve siyah giyinmişler. Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar" dedi.