Eyüpsultan'da ticari taksi ile otomobil feci şekilde çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralının yardımına sağlık öğrencileri koştu





Yaralıya kalp masajı yapan Hasan Balcı; "Biz ilk başta metrobüs durağındaydık. Bir patlama sesi duyduk, bir kaza olmuştu zaten. Direk tellerin üzerinden atlayarak yardıma koştuk. Baktık kadın yerde yatıyordu. Bizde sağlık öğrencisi olduğumuz için bir şeyleri biliyoruz. Geldik hastanın başına, ama yakınları bizim müdahale etmemize izin vermedi. Baştan müdahale edemedik. Sonra hemşire bir arkadaş vardı o geldi yanımıza beraber müdahale ettik. Bir kaç kez masaj kalp masajı yaptık biz. Sağlık ekipleriyle beraber de masaja devam ettik. Daha sonra hastayı ambulansa taşıdık. Özel bir üniversitede sağlık bölümü paramedik öğrencisiyiz" dedi.