Eyüpsultan'da ticari taksi ile otomobil feci şekilde çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralının yardımına sağlık öğrencileri koştu

E-5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyir eden ticari taksiye çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kadın yaralanırken yaralıların yardımına yoldan geçen sağlık bölümü öğrencileri koştu.
Kaza, saat 02.15 sıralarında Eyüpsultan E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 SV 6426 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde giden 34 TFR 90 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç emniyet şeridine savrulurken kaza sonucu 1'i ağır 3 kadın yaralandı.
METROBÜSTEN İNEREK YARALILARIN YARDIMINA KOŞTULAR
Kazayı gören 3 sağlık bölümü öğrencisi, metrobüs ile evlerine seyir halindeyken kazazedeleri görünce durakta metrobüsten inerek yaralıların yardımına koştu. Öğrenciler bir yandan yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirirken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.