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    • Yaşam
    • 09.12.2021 09:24
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    • 09.12.2021 17:51
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    Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL? 9 Aralık TurkTab sigara fiyat listesi

    Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Haftanın ilk gününden itibaren yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 9 Aralık TurkTab sigara fiyat listesi

    Sigara fiyatları ne kadar oldu?

    9 Aralık TurkTab sigara fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam yapılacağı gündeme gelmişti. Peki, Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte son bilgiler...

    9 ARALIK TURKTAB SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP GRUBU

    Marl RO: 25.00 TL
    Marl ED: 19.00 TL
    Marl To: 20.00 TL
    Marl: 21.00 TL
    Parl: 21.50 TL
    Parl MID: 20.50 TL
    Mur: 19.00 TL
    Mur Bl: 18.00 TL
    Lk: 18.00 TL
    Chst: 17.50 TL
    LM: 17.50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL? 9 Aralık TurkTab sigara fiyat listesi
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