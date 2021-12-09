Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL? 9 Aralık TurkTab sigara fiyat listesi

9 Aralık TurkTab sigara fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam yapılacağı gündeme gelmişti. Peki, Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Toros 2005, Hazar sigara fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte son bilgiler...