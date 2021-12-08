TEM'de freni patlayan kamyon kontrolden çıktı! Yol kenarındaki iş makinelerine çarptı

TEM Otoyolu'nda freni patladığı iddia edilen kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş makinelerine çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Musa Albu idaresinde seyir halinde olan kamyonun freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon, yol kenarında çalışma yapan iş makinelerine çarptı.

Kaza sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sıkışan kamyon sürücüsünü kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Bacağında kırıklar olduğu belirlenen sürücü hastaneye sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.