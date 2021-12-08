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    • Yaşam
    • 08.12.2021 16:34
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    • 08.12.2021 16:34
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    TEM'de freni patlayan kamyon kontrolden çıktı! Yol kenarındaki iş makinelerine çarptı

    TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkisinde freni patladığı iddia edilen bir kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş makinelerine çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı, araç hurdaya döndü.

    TEM’de freni patlayan kamyon kontrolden çıktı

    TEM Otoyolu'nda freni patladığı iddia edilen kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş makinelerine çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Musa Albu idaresinde seyir halinde olan kamyonun freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon, yol kenarında çalışma yapan iş makinelerine çarptı.

    Kaza sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sıkışan kamyon sürücüsünü kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Bacağında kırıklar olduğu belirlenen sürücü hastaneye sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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